Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Tunceli'de dün gece başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Tunceli'de dün gece başlayan kar yağışı, özellikle Pülümür, Ovacık ve Hozat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Karayolları ekipleri, yağışın etkili olduğu yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, yetkililer, Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolunu kullanacak olan sürücülerin kar yağışına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.