Tunceli'de kar yağışı ve tipi 104 köy yolunu ulaşıma kapattı

Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapandı. Birçok ilçede ise kar kalınlığı 3 metreyi geçti.

Tunceli'de kar yağışı iki gündür etkili oluyor. Daha önce yağan kar erimeden tekrar etkili olan yağış nedeniyle Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreyi geçti. Kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 104 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Yağış ve tipi nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu dün sabah saatlerinde tır trafiğine kapatılırken bugün tırların kontrollü şekilde geçişlerine izin verilmeye başlandı.

Öte yandan yağış nedeniyle kent genelindeki bazı köy evleri kardan görünmez oldu. Belediyeler, il özel idare ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına ise aralıksız devam etti.