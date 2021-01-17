Tunceli'de kardan 145 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 145 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik, Erzincan yolunun kamyon ve tır geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

Meteoroloji'nin uyarısını sürdürdüğü kar yağışı Tunceli'de 3 gündür etkisini sürdürüyor. 3 gündür ara ara süren kar yağışı bugün ilçelerde etkisini artırırken, özellikle Hozat, Ovacık ve Pülümür'de kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. İlçe ve köylerin kara gömüldüğü kentte şu ana kadar merkezde 10, Pülümür'de 40, Ovacık'ta 32, Çemişgezek'te 2, Hozat'ta 22, Nazımiye'de 21, Pertek'te 10 ve Mazgirt'te 8 olmak üzere toplamda 145 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde özellikle grup köy yollarında Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışma yaptığı bildirildi.

Tunceli ile bağlantısı bulunan Elazığ ve Erzincan karayolunda da gerekli tedbirlerin alındığı kaydedilirken, valilik bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, ”Sis ve tipi nedeniyle Tunceli Pülümür-Erzincan karayolu, kamyon ve tır geçişlerine kapatılmış olup, küçük araçlar karayolları araçları eşliğinde yoldan geçiş yapabilmektedir” denildi.

Meteoroloji ise bölge genelinde kar yağışının süreceğini aktardı.