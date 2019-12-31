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Tunceli'de kardan kapanan 76 köy yolu açıldı, 63'ünde çalışma sürüyor

Tunceli’de etkili olan kar yağışının ardından kapanan 139 köy yolunun 76’sı açıldı, 63’ünde ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Tunceli'de etkili olan kar yağışının ardından kapanan 139 köy yolunun 76'sı açıldı, 63'ünde ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.


Tunceli'de kar yağışı 3 gün etkili oldu. Kar nedeniyle kent genelinde 139 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin çalışmasıyla kapalı köy yollarından 76'sı ulaşıma açıldı. Halen kapalı bulunan 63 köy yolunun açılması için ekiplerin 24 saat aralıksız çalışma yaptığı belirtildi.


Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekiplerin yol genişletme çalışmalarının yanı sıra kapalı bulunan Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolunu açmak için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

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