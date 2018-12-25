Tunceli'de "Kariyer ve Girişimcilik Günü"etkinliği düzenlendi.

Tunceli'de İş Kur İl Müdürlüğü ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) işbirliğiyle “Kariyer ve Girişimcilik” etkinliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinlikte konuşmacı olarak Elazığlı iş kadını Prof.Dr. Yasemin Açık, Eğitmen İlker Kaldı yer alırken, programa Vali Yardımcısı Akın Zor, Munzur Üniversitesi akademisyenleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Tunceli İş Kur İl Müdürü Özdemir Aktaş, kurum çalışmalarının yanı sıra gençlere yönelik uygulanan program ve projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Gençlere yönelik bu programı düzenlediklerini dile getiren FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğun, genç nüfusun 28 Avrupa ülkesinin 20'sinden fazla olduğunu ve gençlerin geleceğe hazırlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kendi kariyeriyle ilgili bilgiler aktaran konuşmacılardan iş kadını Prof. Dr. Yasemin Açık,hayatta başarılı olmanın yolları hakkında tavsiyelerde bulundu.

Başarı, inovasyon, girişimcilik gibi kavramların herkesin hayatında yer edinmesi ve gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenleri aktaran Açık'tan sonra eğitimci İlker Kaldı, kariyer yolunda yapılması gerekenleri sunumla anlattı.