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Tunceli'de karla kapan 120 köy yolu açıldı, 18'inde çalışma sürüyor

Tunceli’de kar nedeniyle kapanan 138 köy yolundan 120’si açıldı, 18’inde çalışma sürüyor.

Tunceli'de kar nedeniyle kapanan 138 köy yolundan 120'si açıldı, 18'inde çalışma sürüyor.


Tunceli'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 138 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler tarafından hafta sonu aralıksız yürütülen karla mücadele çalışması sonucu 120 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.


Kapalı bulunan 18 köy yolunun ulaşıma açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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