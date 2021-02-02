Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürerken, 250 köy yolundan 183'ü açıldı, 67'sinde ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Tunceli'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesine İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler yoğun çalışma yaptı. Ekiplerin 24 saat aralıksız çalışmasıyla şuana kadar 183 köy yolu ulaşıma açıldı. Halen merkeze bağlı 11, ilçelerden Ovacık'ta 14, Mazgirt'te 13, Pülümür'de 13, Pertek'te 7, Hozat'ta 4, Nazımiye'de 3 ve Çemişgezek'te 2 olmak üzere toplam 67 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.

Kapalı yolların kısa sürede tamamen açılması için ekiplerin gece gündüz çalışmasını sürdürdüğü kaydedildi.