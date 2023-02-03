İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tunceli’de kar yağışının durmasıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına hız verildi.

Tunceli'de kar yağışının durmasıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına hız verildi.


Tunceli'de iki gün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 251 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan çalışmalarla kapalı yolların büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, il genelinde kapalı bulunan 81 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Öte yandan karayolları ekipleri de Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolları ile ilçe yollarında yol genişletme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

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