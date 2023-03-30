Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tunceli'de dün etkili olan kar yağışının ardından ekipler karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Tunceli'de dün özellikle Pülümür ve Ovacık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kara yolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları sürüyor. Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında yer alan Muti köprüsü arasındaki yolda karla mücadele çalışması yürütürken İl Özel İdaresine bağlı ekipler de karın etkili olduğu köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, dün yoğun tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Erzincan karayolu da çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.