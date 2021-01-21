Tunceli'de “Karla Mücadele” ekipleri kapalı köy yolları için 24 saat çalışma yürütüyor

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 26 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin geceli gündüzlü çalışma yürüttüğü bildirildi.

Tunceli'de geçtiğimiz hafta sonundan itibaren 4-5 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 150'ye yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekip ve iş makinesiyle yapılan çalışmalar sonucu yolların büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı.

İl genelinde halen ulaşıma kapalı bulunan 26 köy yolunu açmak için ekiplerin geceli gündüzlü çalışma yürüttüğü aktarıldı.