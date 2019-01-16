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Tunceli'de karla mücadele

Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri de aralıksız çalışma yapıyor.

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri de aralıksız çalışma yapıyor.


Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası kırsalda olduğu gibi merkezde de karla mücadele çalışması yapılıyor. Tunceli Belediyesine bağlı ekipler, kent merkezi ve merkeze bağlı mahalle ile köy yollarında iş makineleri ile yolları kardan temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Aralıksız çalışan ekiplerin şuana kadar bir çok yolu ulaşıma açtığı bildirildi.


Ekiplerin tüm yolların tamamen açılana kadar çalışmasını sürdüreceği aktarıldı.

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