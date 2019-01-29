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Tunceli'de karla mücadele

Son yılların en çetin kışlarında birini yaşayan Tunceli’de karla mücadele çalışmasa aralıksız devam ediyor.

Son yılların en çetin kışlarında birini yaşayan Tunceli'de karla mücadele çalışmasa aralıksız devam ediyor. Kentte kapanan 246 köy yolundan 240'ı açıldı, 6'sında ise çalışma sürüyor.


Bir çok ilde olduğu gibi geçtiğimiz haftalarda Tunceli'de de yoğun kar yağışı gerçekleşti. Kar kalınlığı kentin yüksek rakımlı noktalarında 2 metreyi aştı. Kent genelinde 246 köy yolunun kapanmasıyla birlikte Valilik koordinesinde İl Özel İdare ekipleri de ilk günden itibaren karla mücadelesi yapmaya başladı. Şuana kadar yapılan çalışmalarda 240 köy yolu kardan temizlendi. Halen kapalı bulunan kar yağışının en çok etkili olduğu Ovacık ve Pülümür ilçelerine bağlı 6 köy yolunun açılması için ise ekipler aralıksız çalışıyor.


Öte yandan çok sayıda ekip, başta grup köy yolları olmak üzere ulaşıma açılan köy yollarında yol genişletme çalışması yapıyor.

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