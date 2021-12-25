Tunceli'de karlı yollarda boz ayı görüntülendi

Tunceli'de kış uykusunda olması gereken bir boz ayı, karlı yollarda gezinirken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli'de Pülümür Vadisinde 3 boz ayının karlı alanda yiyecek ararken görüntülenmesinin ardından bu kez de kış uykusunda olması gereken bir boz ayı Hozat karayolunda karlı yollarda gezinirken Cihan Seçkin isimli ticari taksi şoförü tarafından görüntülendi. Yolda seyir halindeyken bir anda boz ayıyla karşılaştığını belirten Seçkin, "Normalde bu zamanlarda kış uykusunda olması gerekiyordu. Görünce oldukça şaşırdım. Yol genişletme çalışma yapıldığı için karlı alanda ilerleyemiyordu o yüzden karayolunu takip ederek ilerliyordu. Bir süre takip ettikten sonra anayoldan çıkıp ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu” dedi.