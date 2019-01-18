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Tunceli'de karne alan öğrencilere “Sıfır Atık, Sıfır Kayıp” Kitapçığı

Tunceli’de 9 bin 742 öğrenciye karne alırken, Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla tüm ilkokul öğrencilerine "Sıfır Atık, Sıfır Kayıp" kitapçığı hediye edildi.

Tunceli'de 9 bin 742 öğrenciye karne alırken, Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla tüm ilkokul öğrencilerine "Sıfır Atık, Sıfır Kayıp" kitapçığı hediye edildi.


Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de karne heyecan yaşandı. Kentte 9 bin 742 öğrenci karne aldı. Karne alan tüm ilkokul öğrencilerine ise Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel tarafından geri dönüşümle ilgili bilgilenmeleri için “Sıfır Atık Sıfır Kayıp” kitapçıkları hediye edildi.


Öğrencilere tatil süresince bol bol dinlenip kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Vali Tuncay Sonel, “Çok çalışarak yoğun bir dönem geçirdiniz. Şimdi dinlenme vakti. Bu süre içerisinde kitap okumayı da ihmal etmeyin. Size dağıttığımız 'Sıfır Atık Sıfır Kayıp' kitapçıklarında da çok yararlı bilgiler var. Sizlere faydalı olacağını düşünüyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.

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