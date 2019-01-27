Tunceli'de karne hediyesi sinema

Tunceli'de çocuklar için karne hediyesi olarak ücretsiz sinema etkinliği düzenlendi.

Belediye tarafından çocukların yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirebilmelerine katkı sağlamak ve sinemayı sevdirmek amacıyla etkinlik düzenledi. Sinema 62'de yapılan etkinlikte çocuklar, "Eyvah Ayılar Küçüldü" ile "Can Dostlar" filmini izledi.Karne hediyesi olarak film izleyen çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'de çocukların mutluluklarına ortak oldu.

Bu tür etkinliklerle çocuklara sinemayı sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Vali Sonel, “Çocuklarımızın verimli bir tatil geçirmelerine katkı sağlamak için böyle bir program düzenledik. Özellikle sinemaya gitme imkanı bulamayan çocuklarımızın bu etkinliklerle sinema ile tanışmalarını sağlıyoruz. Evlatlarımızın yüzlerindeki tebessüm her şeye değer" dedi.