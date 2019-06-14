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Tunceli'de karne heyecanı

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’de de 2018-2019 eğitim-öğretim yılını tamamlayan 9 bin 715 öğrenci karnesini aldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de 2018-2019 eğitim-öğretim yılını tamamlayan 9 bin 715 öğrenci karnesini aldı.


2018-2019 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından 954 öğretmenin görev aldığı Tunceli'de 9 bin 715 öğrenci okullara giderek karnelerini aldı.Merkez Diyapağa İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci de katılı.


Törende il genelinde olduğu gibi öğrencilere karnenin yanı sıra ucunda tohum olan kalemler hediye edildi.

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