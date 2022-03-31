İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de kaya parçaları kara yoluna düştü

Tunceli-Erzincan kara yoluna kayaların düşüşü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.


Tunceli-Erzincan karayolu Senek köyü yol ayrımında yükseklerden kaya parçaları koparak kara yoluna düştü. Kara yolunun bir şeridini kapatan kayaların düşme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.


Kara yolları ekipleri düşen kayaları temizleyerek yolu yeniden trafiğe açarken bu yolu kullanacak vatandaşların kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları istedi.

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