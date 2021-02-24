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Tunceli'de kayak merkezini sadece konaklayanlar kullanabilecek

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde bulunan kayak merkezini hafta sonu sadece konaklama rezervasyonu bulunan vatandaşların kullanabileceği, günü birlik kayak merkezine geleceklere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde bulunan kayak merkezini hafta sonu sadece konaklama rezervasyonu bulunan vatandaşların kullanabileceği, günü birlik kayak merkezine geleceklere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.


Ovacık İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ovacık Kayak Merkezine hafta sonu kısıtlamalarında gidecek olan vatandaşlarımızdan, sadece konaklama rezervasyonu olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. Günübirlik olarak Kayak Merkezine gidiş gelişler sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır. Lütfen cezalardan sakınmak için değil kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için tedbirlere uyalım” denildi.

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