Tunceli'de kaybolan 3 genci arama çalışmaları 15'inci gününde sürüyor

Tunceli'de araçlarının Munzur çayına düşmesi sonucu kaybolan 3 genci arama çalışmaları, 55 kilometrelik alanda yaklaşık bin kişinin katılımıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mehmet Ali Özkan, devletin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarını yürüttüklerini belirterek amaçlarının kayıp gençleri bir an önce bularak ailelerine teslim etmek olduğunu söyledi.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gezmek için gelen Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve Baran Aslan Taş'ın (22) bulunduğu otomobil, Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçmuştu. Kazanın ardından başlatılan arama çalışmaları 15. günde de devam ediyor. Kıyı, su altı ve su üstü arama, profesyonel rafting ekipleri, jandarma, emniyet, AFAD, itfaiye ve gönüllülerden oluşan yaklaşık bin kişi belirlenen 55 kilometrelik alanda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Uzunçayır baraj gölünün kapakları da açılırken su seviyesinin yaklaşık bir buçuk metre düştüğü belirtildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Vali Mehmet Ali Özkan, ''21 Nisan tarihinden bugüne kadar Munzur nehrine düşen 3 gencimizi arama çalışmalarımız Munzur nehri boyunca ve Uzunçayır barajı üzerinde devam ediyor. Munzur dönem itibariyle arama kurtarma çalışmaları açısından son derece zorlu bir parkur. Debisinin yüksekliği, suyun bulanıklığı ve akışı itibariyle de çalışan ekiplerimizi zorlar bir mahiyette. Biz yaklaşık 55 kilometrede, 16 sektörde arkadaşlarımızın, çalışan ekiplerimizin özelliklerine göre çalışma yürütüyoruz. Burada AFAD'ımız, MUDAK'ımız, gönüllü ekiplerimiz, ANDA, İstanbul İtfaiyesi, İzmir, Ankara, Diyarbakır itfaiyesi ve itfaiye ekiplerimiz, JAK, SAK, polis dalgıç ekiplerimiz; hep beraber yaklaşık bine yakın personelle bugüne kadar arama çalışmalarını yürüttük” dedi.

Munzur'un debisinin düşmesine rağmen çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü belirten Vali Özkan, “Munzur'da kısmen de olsa o günkü debi 193 metreküp saniye iken bugün 80'li metreküp saniyelere düştü. Bu biraz işimizi kolaylaştırsa da halihazırda Munzur'un debisi, mevsim seviyesinin çok çok üzerinde. Bu sebepledir ki zaman zaman ekiplerimiz sahada zorlanıyor'' diye konuştu.

Baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yaklaşık bir buçuk metre düştüğünü kaydeden Vali Özkan, “Munzur'un düşen debisiyle birlikte çalışmalarımızı daha etkin ve daha verimli yürütmek üzere Munzur'un aktığı Uzunçayır barajı üzerinde tribünler vasıtasıyla su seviyesini düşürme gayreti içerisindeyiz. Su seviyesi Uzunçayar barajı yatağında yaklaşık bir buçuk metre düştü ama gerek Pülümür gerek Munzur nehri debilerine baktığımızda işimizin kolay olmadığı da apaçık ortada. Ben bu vesileyle ailelerimize sabır, arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah en kısa sürede netice alır gençlerimizi ailelerine teslim ederiz. Devletimiz tüm imkan ve ekipmanlarıyla burada. Ailelerimiz de çalışmalarımızı, arkadaşlarımızın gayretini görüyorlar” şeklinde konuştu.