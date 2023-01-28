Tunceli'de kayganlaşan yolda kaza: Otobüs yoldan çıktı

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi. Yolcu otobüsünün yoldan çıktığı kazada, ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Hoca Ahmet Yesevi Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli merkeze gelmekte olan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Araç, trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yoldan kaldırıldı.