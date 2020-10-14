Tunceli'de kayıp çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dünden itibaren haber alınamayan Afganistan uyruklu çobanın cansız bedenine Keban Baraj Gölü'nde ulaşıldı.

Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Yenimahalle Urik Mezrası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezrada çobanlık yapan Afganistan uyruklu 30 yaşlarındaki Kerim Şerbed'e dün akşam saatlerinde ulaşılamadı. Bunun üzerine durum İlçe jandarma Komutanlığına bildirildi. Bölgede gece boyu arama çalışması yapan jandarma ekipleri bugün sabah saatlerinde kayıp çobana ait kıyafetleri Elazığ ile Tunceli arasında yer alan Keban Baraj Gölü'nün kenarında buldu. Bunun üzerine Jandarma ekipleri tekne ile yüzey taramasına başlarken, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden de ekip istendi.Tunceli ve çevre illerinden gelen AFAD ekiplerinin Keban Baraj Gölü'nde yaptığı çalışmada, kayıp çobanın cansız bedenine suda ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise “Tunceli İlimiz Çemişgezek İlçemizde çobanlık yapan Afgan uyruklu kişinin Çemişgezek-Uzungöl mevkii bölgesine hayvan otlatmaya çıktığı ancak şahsa ulaşılamadığının öğrenilmesine müteakip Çemişgezek Kaymakamımız koordinesinde Jandarma, AFAD ve Emniyet ekiplerimizden oluşan arama birliklerimizce arama-kurtarma çalışmaları başlatılmış, yapılan aramalar sonucunda. Afgan uyruklu kişinin cansız bedenine Keban Baraj Gölü'nde ulaşılmıştır” denildi.