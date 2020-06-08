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Tunceli'de kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları

Tunceli’de 156 gün önce kaybolan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tunceli'de 156 gün önce kaybolan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.


5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan ve en son araç içi kamerasına görüntüsü yansıyan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürüyor. Ekiplerin 156 gündür devam ettiği arama çalışmalarına Çanakkale ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüklerinden gelen dalgıç polisler ile Van'dan gelen jandarmaya ait Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri katılıyor.


Dalgıçların dalış yaparak arama yaptığı bölgede diğer ekipler ise yüzeysel tarama gerçekleştiriyor.

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