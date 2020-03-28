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Tunceli'de kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları aralıksız bir çok ekibin katılımıyla sürüyor.

Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları aralıksız bir çok ekibin katılımıyla sürüyor.


Olay, 12 gün önce Ovacık kara yolu Anafatma mevkisinde meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botunun devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken Munzur Çayı'na düşen 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku'da 5 Ocak tarihinde kaybolmuş, en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılmıştı. Her iki kayıp için de başlatılan arama çalışmaları Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.


Arama çalışmalarına Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Ordu ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin yanı sıra AFAD, emniyet, jandarma ve AFAD gönüllüleri katılıyor.


JÖAK ve SAK ekipleri Munzur Çayı'nda aramalar gerçekleştirirken diğer ekipler de Uzuncayır Baraj Gölü'nde aramalar yapıyor.


Arama çalışmalarını Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Uzman Çavuş Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş, annesi Aysel, babası Emin Güneş'le birlikte her gün yerinde takip etmeyi sürdürüyor.

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