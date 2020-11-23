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Tunceli'de kaza :1 yaralı

Tunceli’de hafif ticari aracın yoldan çıkıp şarampole yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tunceli'de hafif ticari aracın yoldan çıkıp şarampole yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Kırmızıköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 GV 477 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yan yattı. Ağaçlar sayesinde takla atmadan duran aracın sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından Pülümür İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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