Tunceli'de kaza: 3 yaralı

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kayalığa çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolu Pilvenk köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kayalığa çarptı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.