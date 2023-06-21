İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunceli'de kaza: 3 yaralı

Tunceli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kayalığa çarparak durabildi.

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kayalığa çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Tunceli-Ovacık karayolu Pilvenk köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kayalığa çarptı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.