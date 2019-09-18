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Tunceli'de “Kemerin Ses Getirsin" ve "İlkyardım” etkinliği

Tunceli’de örenciler, polis ve öğretmenleri eşliğinde yapılan uygulamada sürücüleri bilgilendirdi.

Tunceli'de örenciler, polis ve öğretmenleri eşliğinde yapılan uygulamada sürücüleri bilgilendirdi.


İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Kemerin Ses Getirsin” ve “Dünya İlkyardım Günü" kapsamında ayrımcılık ve dışlama olmadan herkes için ilkyardım etkinliği düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, önce Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde sürücülere anket yaptı.Daha sonra uygulama kapsamında sürücülere, emniyet kemerinin önemi ve ilk yardım hakkında bilgi veren öğrenciler, şeker ve lokum ikramında da bulundu.


Etkinlikte öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci' de eşlik etti.

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