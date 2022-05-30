Tunceli'de kırmızı listedeki porsuk görüntülendi

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altına olduğu için Doğayı Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan porsuk görüntülendi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Kızılkale Köyü ormanlık alanında nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği Kırmızı Listesinde yer alan porsuk yiyecek ararken Hüseyin Beyaztaş isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ormanlık alanda bir anda porsuğa denk geldiğini aktaran Hüseyin Beyaztaş, “Önce hangi hayvan olduğunu anlayamadım. Yanına yaklaştığımda yiyecek arayan bir porsuk olduğun gördüm. Beni fark edince ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu” dedi.