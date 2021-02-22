Tunceli'de kırmızı listedeki vaşak fotoğraflandı

Tunceli'de bir bankada çalışmanın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yapan Ali Hıdır Çelik, Mazgirt ilçesine giderken nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı listesinde yer alan vaşağı, ağaçlık alanda son derece iyi kamufle olmasına rağmen fotoğraflamayı başardı. Çelik iki kare fotoğraf çektikten sonra vaşak, ormanlık alana girerek hızla gözden kayboldu.

Araçla seyir halindeyken bir anda ağaçlık alanda vaşağı fark ettiğini belirten Çelik, “Son derece iyi kamufle olmuştu. İyi bakmazsanız görme şansınız yoktu. Doğayla adeta bütünleşmişti. Fark ettiğim anda iki kare fotoğrafını çektim. Daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu” dedi.

Öte yandan Tunceli'nin Pülümür ilçesinde de geçtiğimiz hafta bir vatandaş, karlı alanda yiyecek arayan vaşağı görüntülemişti.