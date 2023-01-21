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Tunceli'de kırmızı listedeki vaşak fotoğraflandı

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada birinci derece koruma altında bulunan vaşak, Tunceli’nin Pülümür Vadisinde fotoğraflandı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada birinci derece koruma altında bulunan vaşak, Tunceli'nin Pülümür Vadisinde fotoğraflandı.


Nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'de Pülümür Vadisinde kara yolundan karşıya geçerken Engin Benli isimli vatandaş tarafından fotoğraflandı. Fotoğraflanan vaşak, kara yolundan hızla karşıya gerek ormanlık alanda gözden kayboldu.

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