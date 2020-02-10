Tunceli'de kış günü kavun

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesinde bazı köylerde saman arasında ve serin yerde saklanan yöreye ait kavunlar, kış günlerinde tüketiliyor.

Kentte bazı köylerde askıda ve saman arasında saklanan kavunlar, kış boyunca taze kalarak sofraları süslüyor. Çemişgezek'in Kıraçlar köyünde de yoğun olarak yetiştirilen kavun üreticiye ek gelir, tüketiciye kışın ayrı bir lezzet oluyor. Yöreye ait kavunu 10'uncu ayda toplayan ve serin yerde muhafaza eden vatandaşlar Mart ve Nisan ayına kadar tüketme şansı yakalıyor. Bazıları kavunu marketlere satarak ekonomik gelir elde ederken, bazıları da gelen misafirlerine de ikram ediyor.

Kavunun kendi yörelerine ait olduğunu belirten yöre sakinlerinden Erkan Demir, “Kavunun çekirdeğini 5'inci ayda toprağa ekiyoruz. 10'uncu ayın 15'inden sonra havalar serin olunca da mahsulü topluyoruz. Bazı köylerde bu kavunu samanlıkta saklıyorlar. Biz burada genelde filenin içerisinde serin bir yerde asarak muhafaza ediyoruz. 11 ve 12'inci aydan sonra da sofralarımızda bunu yiyoruz. Kış kavununu marketlere de satıyoruz geri kalanı da misafirlere gelen eş dostlara ikram ediyoruz. Kişisel olarak baktığın zaman 5 dönüm yeri olan 3 ton falan ekiyor kilosunu da bu sene 1 TL'den veriyoruz. Bu kavunu ticaret için yapan arkadaşlar da var yalnız biz evimizde kendimize göre yapıyoruz"diye konuştu.

Kış Kavununun tadının çok güzel olduğunu dile getiren köy Sakinlerinden Sertaç Bulut, “Bu kavun bizim yöremize ait kış kavunu çıkarıp şimdi yiyoruz. Topladığımız kavunları serin yerde tutup kışın ortamda toplanıp misafirlere ikram ediyoruz” diye konuştu.