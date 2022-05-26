Tunceli'de kitap okumanın önemini anlatmak için canlı heykel performansı sergilendi

Tunceli Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan 2 oyuncu, kitap okumanın önemine anlatmak için canlı heykel performansı sergiledi. Otobüslerde ve parklarda kitap okuyan canlı heykeller vatandaşlardan olumlu tepki aldı.

Türkiye'de kitap okuma oranının en yüksek olduğu illerden biri olan Tunceli'de Belediye Şehir Tiyatrosu oyuncuları bu oranı yükseltmek ve kitap okumanın önemine anlatmak için canlı heykel performansı sergiledi. Kentte otobüslerde ve parklarda kitap okuyan biri erkek 2 canlı heykel başta çocuklar olmak üzere vatandaşlardan olumlu tepki aldı.

Vatandaşlar konuya ilişkin görüşlerini dile getirirken tiyatro yönetmeni Yılmazcan Şare, "Buradaki amaç kitap okumak konusunda farkındalık oluşturmak. Ülkemizde son yıllarda kitap okuma oranı düşmekte. Gerek sizler gerekse çocuklarınız kitap okursa geleceğe daha güvenle bakabiliriz" dedi.