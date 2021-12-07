Tunceli'de köpeklerin saldırısına uğrayan yaban keçisi, tedavisi yapılarak doğaya bırakıldı

Tunceli'de köpeklerin saldırdığı yaban keçisi, tedavi edildikten sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Tunceli kırsalında köpeklerin yaban keçisine saldırdığını gören vatandaşlar, kendi imkanları ile köpekleri uzaklaştırdıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen ve keçinin yaralandığını tespit eden ekipler, veteriner hekim çağırdı.

Olay yerine gelen veteriner hekimin tedavi uyguladığı yaban keçisi, doğal ortamına bırakıldı.