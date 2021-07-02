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Tunceli'de korkutan yangın: Alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı

Tunceli merkezde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alındı.


Tunceli merkez Esentepe Mahallesi Belediye Asri Mezarlığı bölgesindeki çalılık alanda öğleden sonra henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye belediye ve orman işletmeye ait iş makineleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Civarda yaşayan vatandaşların da destek vermesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.


Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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