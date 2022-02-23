İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de koruma altında bulunan su samuru görüldü

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan su samuru görüntülendi.

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan su samuru görüntülendi. Ali Ekber Din isimli doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülenen samur, karlı alandan Pülümür Çayı'na dalarak gözden kayboldu.


Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samuru Tunceli Pülümür Vadisi'nde görüntülendi. Karda bir süre gezinen samur daha sonra Pülümür Çayı'na dalarak gözden kaybolurken samurun o anları Doğa Fotoğrafçısı Ali Ekber Din tarafından görüntülendi.


Pülümür Vadisi'nde fotoğraf çekimi için bulunduğu esnada su samuruna denk geldiğini aktaran Ali Ekber Din, “Çok hızlı hareket ettiği için birkaç kare fotoğrafını çekebildim. Çok özel ve koruma altında bulunan bir canlı olduğunu biliyordum. Böylesine güzel bir canlıyı fotoğraflamak benim için keyif vericiydi. İnsanların bu canlıları korumak konusunda duyarlı olması gerekiyor” dedi.

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