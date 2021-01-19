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Tunceli'de koruma altındaki şamualar görüntülendi

Tunceli’de kar altında yiyecek arayan ve Şamua olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

Tunceli'de kar altında yiyecek arayan ve Şamua olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.


Tunceli'de koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri, bir firmada çalışan, fırsat buldukça da doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz tarafından kar altında yiyecek ararken görüntülendi. Keçileri, Munzur Dağları'nın zirvelerine yakın bir noktada çeken Akyüz, “Elektrik arızasını gidermek için gittiğimiz bir köyün zirvelerinde keçilere denk geldim. Yanımda bulunan fotoğraf makinesiyle karda yiyecek arayan şamuaları görüntüledim” dedi.


Tunceli'nin yaban hayatı bakımından zengin olduğuna vurgu yapan Akyüz, “Bu canlıları hepimizin elbirliğiyle koruması lazım” ifadelerini kulandı.

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