Tunceli'de koruma altındaki su samurları görüntülendi

Dünyada birinci derecede koruma altında bulunan su samurları, Munzur Çayı'nda her mevsim kendini göstermeye devam ederken, yine görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategoride yer alan su samurları, Tunceli'de yine görüntülendi. Samurlar en çok kent merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Munzur Çayı kıyısındaki Dikilitaş bölgesinde görülüyor. Çaydan avladıkları balıklarla beslenen ve zaman zaman kıyıya çıkan su samurları, aralarındaki iletişimi de çıkardıkları seslerle sağladığı gözleniyor. Balık avlayan ve suya dalıp çıkarak adeta şov yapan samurlar, bir süre sonra yeniden Munzur'da gözden kayboluyor.

Su samurlarını dört mevsim görmenin mümkün olduğu bölgedeki restoranın işletmeciliğini yapan Zülfikar Aydoğdu, yaklaşık 10 yıldır samurları gördüklerini belirterek, “Dört mevsim buradalar. Bunlar çok özel hayvanlar olduğu için elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Nesli tükenmekte olan hayvanlar. Burada samurlar zarar görmesin diye balık avlanmasına izin vermiyoruz. Elimizden geldiğince bu hayvanları koruyacağız” dedi.

Aydoğdu, sırf samurları görmek için restoranlarına gelen müşteriler olduğunu da sözlerine ekledi.