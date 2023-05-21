Tunceli'de koruma altındaki ters laleler çiçek açtı

Tunceli'de ilkbaharın gelmesiyle birlikte çiçek açan koruma altındaki ters laleler renkli görüntüler oluşturdu.

Dünyada nadir bulunan bitki türlerinden olan ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak da adlandırılan ters laleler, Tunceli'de doğaseverlerin oldukça ilgisini çekiyor. Koruma altında olan ve karların erimesiyle birlikte dağların zirvesinde açan ters laleleri görmek isteyen doğaseverler yorucu bir yolculuğun ardından bu çiçeği seyretmenin ve fotoğraflamanın keyfini yaşıyor. Tunceli'de ters laleleri görmek için düzenlenen geziye katılan Loran Polat ise muhteşem manzara eşliğinde akordeon çalarak arkadaşlarına müzik ziyafeti verdi.

Loran Polat, “Arkadaşlarımızla bugün çok güzel bir gezi gerçekleştirdik. Karların erimesiyle birlikte ters laleler açmaya başladı. Endemik bitki olduğundan koparılması, basılması, zarar verilmesi kesinlikle istenmeyen bir durum. İnsanların gelip bu güzellikleri görmelerini istiyoruz ancak lütfen çok kalabalık gruplarla gelmesinler” dedi.

Yılda sadece 15 ile 20 gün arasında çiçek açan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 TL para cezası uygulanıyor. Tunceli'nin yanı sıra Elazığ, Siirt, Van, Hakkari ve Erzurum'da da bulunan ters laleler, ortalama 80 ile 120 santim kadar uzayabiliyor. Kokusuz bir çiçek olan ters lalelerin 200'ün üzerinde farklı türü olduğu biliniyor.