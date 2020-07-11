İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de kubar esrar ve hint keneviri ele geçirildi

Tunceli’de jandarma timlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada kırsalda ekili bin 200 kök hint keneviri ile 550 gram kubar esrar ele geçirildi.

Tunceli'de jandarma timlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada kırsalda ekili bin 200 kök hint keneviri ile 550 gram kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkeze bağlı Demirkapı köyü kırsalında uyuşturucu elde edilmek üzere hint keneviri ekili olan yer tespit edildi. Bölgeye düzenlenen operasyonda bin 200 kökü hint keneviri ve 550 gram kubar esrar ele geçirildi.


Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.