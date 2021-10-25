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Tunceli'de kulaklı orman baykuşu fotoğraflandı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kulaklı orman baykuşu, bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kulaklı orman baykuşu, bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.


Türkiye'de nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan kulaklı orman baykuşu, Pülümür ilçesinde Eray Kalkan isimli vatandaş tarafından fotoğraflandı. Genellikle gece ortaya çıkan baykuşu gündüz gözüyle fotoğraflamanın kendisini mutlu ettiğini belirten Kalkan, "Oldukça uzak bir mesafedeydi. Yakınlaştırarak tek kare fotoğrafını çekebildim. Daha sonra bölgeden uzaklaştı" dedi.

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