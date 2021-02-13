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Tunceli'de kumar oynayan 25 şahsa, 120 bin TL idari para cezası kesildi

Tunceli’nin Pertek ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 25 şahsa, toplam 120 bin 125 TL idari para cezası kesildi.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 25 şahsa, toplam 120 bin 125 TL idari para cezası kesildi.


İlçe kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pertek Sağman Jandarma Karakol Komutanlığı sahası Söğütlütepe köyünde kumar oynandığının duyumunun alınması üzerine tek katlı betonarme yapının içerisinde yapılan kontrolde toplam 25 şahsın kumar oynadıkları tespit edilmiştir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği 25 şahsa kumar oynamaktan ve Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararları ihlal etmekten toplam 120 bin 125 TL idari yaptırım uygulanmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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