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Tunceli'de kurtlar karnını doyururken görüntülendi

Tunceli kırsalında kurtların telef olan domuzu yeme anı görüntülendi.


Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında kurtlar, telef olan bir domuzu yiyerek karnını doyurdu. O anlar hayvancılıkla uğraşan ve amatör doğa fotoğrafçılığı yapan Özgür Balcı tarafından görüntülendi. Özgür Balcı, “Önce bir tane geldi karnını doyurduktan sonra oradan uzaklaştı. Sonra iki tane daha geldi. Onlar da aynı şekilde karnını doyurarak ormanlık alana gittiler. Yanımda bulunan kamerayla o anları kayıt altına aldım. Bölgemiz yaban hayatı açısından son derece zengin. Ben de fırsat buldukça bunları kayıt altına alıyorum. Belki ileride bunları bir belgesel çalışmasına dönüştürebilirim” dedi.

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