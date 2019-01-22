Tunceli'de 'Kurumsal İmajın Geliştirilmesi, Etkili İletişim" eğitimi

Tunceli'de tarımda görevli 25 personele, ''Kurumsal İmajın Geliştirilmesi, Etkili İletişim ve Personelin Stres Yönetimi'' eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı İşbirliğinde hazırlanan ''Kurumsal İmajın Geliştirilmesi, Etkili İletişim ve Personelin Stres Yönetimi'' eğitim tamamlandı. Eğitime merkez ve ilçe tarım müdürlüklerinde görevli 25 personel katıldı. Uzman Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Barış Yılmaz tarafından verilen eğitimler 5 gün sürdü.

Eğitimle ilgili bilgi veren İl Müdürü Orhan Kaya,"Tarım ve Orman Bakanlığımız personellerinin üreticiler ve işletme sahipleri ile sürekli bir iletişim halinde olduklarından iletişim becerilerinin yüksek olması gerekmektedir. İlimizde tarımsal üretime yön verme noktasında en önemli konuma sahip olan müdürlüğümüz personellerinin kalite standartlarının ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi doğrudan üreticiye ve üretime olumlu biçimde yansıyacaktır. Bu eğitim ile personellerimiz, üreticilerimiz ve işletme sahiplerimiz ile daha olumlu iletişim kuracaklardır"dedi.