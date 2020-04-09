Tunceli'de Laringoskop ve Siperlik Üretimi

Tunceli'de Bilim ve Sanat Merkezi tarafından laringoskop ve siperlikler üretilerek sağlık çalışanlarına teslim edilmeye başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Bilim ve Sanat Merkezi, Korona virüsle mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine hastaların solunum yetmezliği aşamasında gerekli olan tıbbi aparat Laringoskop ile siperlik üretmeye başladı. Merkezde üretilen Laringoskup aparatlar ve 100 adet siperlik sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sağlık çalışanları için siperlik ve laringoskop üretmeye devam edileceği belirtildi.