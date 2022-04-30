İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de lekeli Türk semenderi görüntülendi

Tunceli’de koruma altında bulunan lekeli Türk semenderi görüntülendi.

Tunceli'de koruma altında bulunan lekeli Türk semenderi görüntülendi.


Tunceli'de genellikle orman açıkları, su kenarları ve taşlık alanlarda rastlanan Lekeli Semender Salamandra infraimmaculata Hasan Coşkun isimli vatandaş tarafından görüntülendi. Suriye, Lübnan, İsrail, Irak, İran ve ülkemizde yaşayan semenderin 3 alt türü de bulunuyor. Türk Semenderi olarak da bilinen Salamandra infraimmaculata'nın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.

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