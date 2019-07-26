Tunceli'de LGS'de derece yapan öğrenciler ödüllendirildi

Tunceli'de Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) derece yapan öğrenciler dizüstü bilgisayarla ödüllendirildi.

Kentte 2019 yılı Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'de dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, İl Müdürü Gürsel Ekmekci, derece yapan öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

LGS'de 497,41 puan alarak kentte birinci olan Pertek Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Sidar Baran Öncel, 493,40 puan alan Çemişgezek İstiklal Ortaokulu öğrencisi Ahmet Balcı ve aynı puanı alan Merkez Munzur Ortaokulu öğrencisi Öykü Şimşek'e İl Gürsel Ekmekci tarafından hayırsever işadamı Hakan Özer'in desteğiyle alınan dizüstü bilgisayar ve müdürlükçe hazırlanan kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Öğrenci, öğretmen ve aileleri alınan başarıdan ötürü tebrik eden İl Müdürü Ekmekci, Vali Tuncay Sonel'in ildeki eğitim başarısında çok büyük emeği olduğunu söyledi.

Ekmekci, “Öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin eğitim-öğretim adına verdiği emeğin ve çabanın hakkını ödeyemeyiz, onların kadrini kıymetini bilmek gerek. Yine velilerimizin ilgili ve alakaları çok büyük. Velilerimiz, elde edilen başarının kilit anahtarlarından biridir” dedi.