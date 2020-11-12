İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de “Lider Çocuk Tarım Kampı” etkinliği

Tunceli’de “Lider Çocuk Tarım Kampı” etkinliği gerçekleştirildi.

Tunceli'de “Lider Çocuk Tarım Kampı” etkinliği gerçekleştirildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın desteği ve Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Lider Çocuk Tarım Kampı, bu yıl Koronavirüs Pandemisi nedeniyle "Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi" kapsamında gerçekleştirildi.Kamp kapsamında İl Müdür Yardımcısı Eyüp Demir'in katılımıyla müdürlük bahçesinde 10 çocukla birlikte şehrin koşullarına uygun süs bitkisi ve lavanta ekimi gerçekleştirildi.


Çocukların toprakla ve tohumla buluşturulduğu kampta, katılımcıların evlerinde büyümelerini gözlemleyebilecekleri sedir ve badem tohumlarının saksılara ekimi de yapıldığı aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.