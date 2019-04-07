Tunceli'de mağara ve silah deposu imha edildi

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda mağara ve silah deposu imha edildi. Depoda 1'i keskin nişancı, 1'i makineli toplam 10 tüfek, 1 ton amonyum nitrat ve C-4 patlayıcı ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timleri tarafından merkez kırsalında operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında, "Yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 1 mağara ve 1 silah deposu imha edilmiştir. Bu yerlerde, 8 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 7,62 mm ve 5,56 mm çapında binlerce mermi, yaklaşık 1 ton amonyum nitrat, 100 gr C-4 patlayıcı, 4 adet kanas şarjörü, 20 adet av tüfeği mühimmatı, 1500 m kablo, 20 adet koli bandı, 1 adet çadır, 2 adet av tüfeği namlu uzatması, 1 adet av tüfeği bakım kiti, 1 adet roket mühimmatı, 4 adet pil bloğu, 9 adet küçük tüp, 3 adet uyku tulumu, 1 adet güç kaynağı, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.