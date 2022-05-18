Tunceli'de mera otlatma 15 Haziran'da başlıyor

Tunceli'de mera otlatma mevsiminin 15 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Mera Komisyonumuzca alınan karara göre 2022 mera otlatma mevsimi, 15 Haziran 2022 tarihinde başlayacaktır. Mera ve yaylalarımızda yerinde yapılan incelemelerde halihazırda ot gelişiminin tamamlanmamış olduğu, hatta çoğu mera ve yaylalarımızın da halen çamurlu olduğu görülmüştür. Ayrıca halen sürekli değişen hava koşulları da sürüler için tehlike oluşturmaktadır. Buradan hareketle üreticilerimizin Mera Komisyonuna ve ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeksizin ve de izin almaksızın belirtilen tarihten önce sürü otlatmaya çıkmamaları ve mera ve yaylalara otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan sokmamaları önem arz etmektedir. Aksi hallerde yasal işlem yapılarak sürüler geri çevrilecektir. Üreticilerimizin mağdur olmamaları için kurallara riayet etmeleri önemle rica olunur” denildi.