İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de milli parkta temizlik ve denetim çalışması

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi tarafından milli parkta temizlik ve denetim çalışması gerçekleştirildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Munzur Vadisi Milli Parkında çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çalışma esnasında vatandaşlara yönelik denetimler de yaptı. Temizlik ve denetim çalışmalarının düzenli şekilde devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan milli parka çöp atmamaları istendi.


Öte yandan Tunceli Valiliği de Ovacık ve Pülümür vadilerinde, ateşli piknik yapmak, ateş yakmak, kamp yapmak, çadır kurmak gibi etkinliklerin yasak olduğunu kaydederek bu konuda denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.