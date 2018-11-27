Tunceli'de “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi” toplantısı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yerel ve merkezi düzey arasında bilgi ve görüş alışverişinin sağlanması amacıyla, “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” çalıştayı düzenlendi. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya, Elazığ, Bingöl illerinde düzenlenen çalıştayın son ayağı Tunceli'de gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda yapılan çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Arslanoğlu, FKA Tunceli Yatırım Destek Ofisi Birim Başkanı Murat Ortak, KOSGEB Müdürü Kadir Yıldırım,Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz, Tunceli TSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile ildeki girişimciler katıldı.

Toplantıda, Finansmana Erişim, İşletme ve Yatırım Sermayesi, Beşeri Sermaye, Kurumsal Yapılanma, Fiziki Altyapı, Ulusal ve Uluslararası Pazara Erişim ve Tutunma, Üretim Maliyetleri, Devlet Destekleri, Kalite ve Markalaşma, Profesyonel Danışmanlık Gereksinimi, Mevzuata Dair Sorunlar ve Ekonomik Belirsizlik başlıkları adı altında 11 konu görüşüldü. Çalıştaya katılanlar, anket formu vasıtasıyla görüşlerini belirtti.

Sanayideki sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri, 4 ildeki toplantıların tamamlanmasıyla rapor haline getirilerek ilk önce FKA Yönetim Kurulunda gündem maddesi olarak ele alınacak sonrasında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulacağı bildirildi.